Adıyaman ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan, Besni ve Sincik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve öğrencilere ödüller verildi. Ayrıca çocuklar tarafından Türkiye ve Filistin kardeşliği temalı resimler çizildi.

Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan, Besni ve Sincik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kahta İlçe Stadyumu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Kaymakam Selami Korkutata ile Belediye İbrahim Yusuf Turanlı, öğrenci ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Program öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

İlçede etkinlikler kapsamında Girne Mahallesi'ndeki konteyner kentte bir araya gelen çocuklar Türkiye ve Filistin kardeşliği temalı resimler çizdi.

Çocuklar resimlerinde Cumhuriyeti ve Filistinli çocukların yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Resimlerde çocuklar "Bomba değil çiçek atın, hoş geldin Cumhuriyet Bayramı, Filistin geçmiş olsun, çocuklar yaşasın, çocuklar gülerse dünya güler" gibi mesajlar yazdı.

Çelikhan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz derece elde eden öğrencilere ödüller verdi.

Program halk oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu.

Sincik ilçe Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Yunus Emre Bozkurtloğlu ile Sincik Belediye Başkanvekili Ramazan Kaçak öğrenci, kamu kuruluş temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Etkinlik öğrencilerin okuduğu şiirler ve yapılan etkinlikler ile devam etti. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Besni Hükümet Konağı önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, katılımcı, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Program, derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve çeşitli gösterilerle son buldu.