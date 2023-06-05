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Adıyaman'da Yaya Kazası: Kadın Yaralandı

Adıyaman'da Yaya Kazası: Kadın Yaralandı

Yaşam Haberleri

Adıyaman Valiliği yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ayşe Gemici'ye otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçemeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında yolun karşı tarafına geçemeye çalışan Ayşe Gemici'ye, Ali Ş., idaresindeki 02 ACA 950 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ayşe Gemici yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adıyaman Valiliği Atatürk Bulvarı Adıyaman Yaşam Haberler

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