Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı bir puhu kuşu bulundu. Kuş, tedavi için Şanlıurfa'ya getirildi ve Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kuş doğal yaşam alanına bırakılacak.