Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedavi altına alındı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı bir puhu kuşu bulundu. Kuş, tedavi için Şanlıurfa'ya getirildi ve Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kuş doğal yaşam alanına bırakılacak.
Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu, Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi kırsal bölgesinde yaralı bir puhuyu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Koruma altına alınan ve ileri tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilen puhu, tedavisi için Şanlıurfa'ya getirildi.
Yaralı kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam