Adıyaman'da Trafikte At Arabası Görüntüsü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaşın otomobilinin arkasına bağladığı at arabası, trafikte ilginç bir görüntü oluşturdu. Seyir halindeki sürücülerin dikkatini çeken olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da trafikte seyreden otomobilin arkasına bağlanan at arabası ilginç bir görüntü oluşturdu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaş yük taşımak için otomobilinin arkasına at arabası bağladı. Samsat- Adıyaman karayolu Uzuntepe ile Taşkuyu arasındaki güzergahta görüntülenen otomobil, seyir halindeki sürücülerin dikkatinden kaçmadı. O anları ise başka bir sürücü görüntüledi.

Bir müddet karayolunda seyreden arkasına at arabası bağlı otomobil, daha sonra Taşkuyu köy yoluna girerek uzaklaştı. - ADIYAMAN