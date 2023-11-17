Adıyaman'da tır tarlaya savruldu, sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır, tarlaya savruldu. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan tırın tarlaya savrulması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Kökel Adıyaman idaresindeki 06 DKS 672 plakalı tır, Çatalağaç köyü girişinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayarak tarlaya savruldu. Meydana gelen kazada sürücü Kökel Adıyaman yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN