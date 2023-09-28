Adıyaman'da meydana gelen kazada, ters yöne giren su tankeri ile çarpışan elektrikli bisiklette bulunan baba ve kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, ters yöne giren su tankeriyle çarpışan elektrikli bisikletteki baba ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak içerisinde ters yöne giren Ercan K., idaresindeki plakasız su tankeri ile Serkan D., idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Serkan D., ile yanında bulunan kızı Ayşe D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN