Adıyaman'da Su Kuyusuna Düşen Sokak Köpeği Kurtarıldı

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde su kuyusuna düşen bir sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Köpek, herhangi bir yaralanma olmadığı için serbest bırakıldı.

Adıyaman'da, su kuyusuna düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesi kurtarıldı.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi Mezarlığı yakınlarında su kuyusuna düşen bir sokak köpeğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sokak köpeği bulunduğu yerden çıkarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan köpek sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN