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Adıyaman'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Damlıca Köyü yakınlarında akarsuya giren Musa Kırgın (22) bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda Kırgın'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Adıyaman'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Damlıca Köyü yakınlarında akarsuya giren Musa Kırgın (22) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Musa Kırgın'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kırgın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adıyaman Yaşam Haberler

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