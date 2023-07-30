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Adıyaman'da serinlemek için çaya giren yabancı uyruklu genç boğuldu

Yaşam Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Binevler mevkisindeki Kırkgöz Çayı'na serinlemek için giren Suriye uyruklu Ali Bağdeş (16) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, Bağdeş'in cesedini sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da serinlemek için çaya giren yabancı uyruklu genç boğuldu.

Organize Sanayi Bölgesi, Binevler mevkisindeki Kırkgöz Çayı'na serinlemek için giren Suriye uyruklu Ali Bağdeş (16) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, Bağdeş'in cesedini sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Yaşam

Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman Suriye Yaşam Haberler

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