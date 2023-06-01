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Adıyaman'da Sarı Benekli Semender Görüldü

Adıyaman'da Sarı Benekli Semender Görüldü

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Artan Köyü yakınlarında görülen sarı benekli semender vatandaşları şaşırttı. İlk defa böyle bir hayvanla karşılaşanlar, semenderin türüne az rastlandığını öğrendi.

Adıyaman'da görülen benekli semender görenleri şaşırttı.

Türüne az rastlanan sarı benekli semender, vatandaşlar tarafından Adıyaman'ın Artan Köyünde görüntülendi. Köy yakınlarında yol da sarı benekli semenderi fark eden Mehmet Deniz, semenderi cep telefonuyla kaydetti.

İlk defa böyle bir hayvanla karşılaştıklarını belirten Mehmet Deniz, semender karşısında şaşırdıklarını ve durumu görüntüleyerek internetten araştırma yaptıklarını dile getirdi. Deniz, yaptıkları araştırmalar sonucunda gördükleri sarı benekli semenderin türüne az rastlanıldığını fark etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Deniz Adıyaman Yaşam Haberler

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