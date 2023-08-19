Adıyaman'da Prefabrik Evdeki Klima Yanarak İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Adıyaman'da yapılan Vatana Prefabrik Evlerdeki bir evin kliması aşırı sıcaklarda 2 gün boyunca hiç durmadan çalışınca yandı. Olay, Vartana Geçici Prefabrik konutlarda G14-18'de meydana geldi. İddiaya göre, iki günden beri kimsenin olmadığı konutun kliması açık bırakıldı. İki gün boyunca hiç durmadan çalışan klima aşırı sıcaklarında etkisiyle yandı. Yangını fark eden diğer konut sahipleri müdahale ederek yangın konutun tamamına sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.