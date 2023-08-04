Adıyaman'da Odunluğunda Yılan Görüldü

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ikametin odunluğunda vatandaşlar tarafından yılan görüldü. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak kent merkezine uzak bir alana bıraktı.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda görülen yılan korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi 21187 Sokak içerisinde yer alan bir ikametin odunluğunda vatandaşlar tarafından yılan görüldü. Bir anlık paniğe kapılan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde odunluk içerisinde bulunan yılanı yakaladı. Kafese konulan yılan kent merkezine uzak bir alana bırakıldı. - ADIYAMAN