Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ü. yönetimindeki 27 AOU 863 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 02 ADN 105 plakalı motosiklet Kahta Kaymakamlığı kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletin yola savrulması ile sürücü M.B. ve arkasında oturan M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN