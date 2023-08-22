Adıyaman'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı otogar önünde D.D. idaresindeki 33 U 6295 plakalı kamyonet ile A.S. idaresindeki 02 MA 1557 plakalı motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.S yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam