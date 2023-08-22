Adıyaman'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.