Adıyaman'da Moloz Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Moloz boşaltırken devrilen kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, moloz dökümü esnasında devrilen kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Kaya idaresindeki 02 ADS 615 plakalı moloz yüklü kamyon, Karapınar Mahallesi Adıyaman Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında boşaltım yaptığı esnada devrildi. Meydana gelen kazada kamyonun sürücüsü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan sürücü İbrahim Kaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.