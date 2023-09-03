Adıyaman'da mezarlık yanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mezarlık yanında çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mezarlık yanında çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Yarbaşı Köyü girişinde bulunan mezarlığın yan kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek müdahalelerde bulunan itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN