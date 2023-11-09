Adıyaman'da Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen kermeste, çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermeste elde edilecek gelir ise Gazze'ye gönderilecek.

Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi

Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.

Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci ve öğretmenler, yaptıkları yiyecekleri satışa çıkardı.

Kermeste, bazlamadan dolmaya, pastadan mantıya kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.

Müdür Ömer Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermeste elde edilecek geliri Gazzelilere göndereceklerini belirtti.

Rehber Öğretmen Elif Alper ise kermese katıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi, bu tür etkinliklerin sürmesini istedi.