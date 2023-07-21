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Adıyaman'da Kuyumcunun Duvarına Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesinde bulunan kuyumcu dükkanında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı. İşletme sahibi, kedinin duvardan gelen sesini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Kedi kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adıyaman'da kuyumcunun duvarına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak çıkartıldı.

Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesinde bulunan kuyumcu dükkanını açan işletme sahibi kedi sesi duydu. İşyerinin her yerini kontrol eden ancak kediyi göremeyen işletme sahibi sesin duvardan geldiğini fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İki duvar arasında sıkışan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri duvarı kırarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi daha sonra bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adıyaman İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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