Adıyaman'da kule vinçten düşen 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kule vinçten düşen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alanın üst kısmında yapımı süren konutların inşaatında çalışan 2 işçi bulundukları kule vinçten aşağıya düştü. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı düşen her iki işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN