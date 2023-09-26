Adıyaman'da Kule Vinç Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi Adıyaman Otogarı üst kısımlarında yapımı süren konutların inşaatında faaliyet gösteren kule vinç devrildi. Büyük bir gürültü ile inşaat temeli üzerine devrilen vincin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan Yakup Ş., ile Deniz A., yaralandı. Her iki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN