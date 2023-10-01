Adıyaman'da bulunan tarlalarda çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış ve sürücülerin korkusuna neden olmuştu.

Adıyaman'da Korkuya Neden Olan Anız Yangını Söndürüldü

Adıyaman'da, korkuya neden olan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde bulunan tarlalarda anız yangını meydan geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgeye yayıldı. Yoldan geçen sürücülerin korkusuna neden olan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN