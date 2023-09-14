Adıyaman'da Kavşak Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sanayi sitesi kavşağında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kadir S. yönetimindeki 45 FT 782 plakalı kamyonet ile M. B. yönetimindeki 02 ABV 964 plakalı otomobil, Kahta sanayi sitesi kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü da yaralandı. . Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN