Adıyaman'da Kamyonetle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ADIYAMAN'da, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Abuzer Ulu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerde Adıyaman-Kahta yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Y. yönetimindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonet Kömür Beldesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan Ramazan Ç. ve Abuzer Ulu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye erleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)