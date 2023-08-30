Adıyaman'da Kamyonetle Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölgeli Mahallesi'nde meydana geldi. Haci Çakmak yönetimindeki 02 ACE 896 plakalı kamyonet ile Ramazan Memiç yönetimindeki 38 ADP 944 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarılan 7 yaralı, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Çakmak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)