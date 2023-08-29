Adıyaman'da Kamyonetle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAB 102 plakalı kamyonet, Atmalı Köyü yakınlarında A.G. idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü A.G. ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Yaşam