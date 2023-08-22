Adıyaman'da İskeleden Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
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Yabancı uyruklu Mufeed Najmuldeen Qasım Kharmanle, Adıyaman'da bir inşaat iskelesinde çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Yabancı uyruklu Mufeed Najmuldeen Qasım Kharmanle, Yeni Sanayi Mahallesi'nde, 5 katlı bir binadaki iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Yaşam