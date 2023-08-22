Adıyaman'da İskeleden Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Yabancı uyruklu Mufeed Najmuldeen Qasım Kharmanle, Adıyaman'da bir inşaat iskelesinde çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.