Adıyaman'da İşçiler İskelede Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Adıyaman'da dış cephe boyasını yaparken halatın kopması sonucu iskelede mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 820. Sokakta meydana geldi. Bir binanın dış cephe boyasını yaparken dış halatın kopması nedeniyle iskele ile havada mahsur kaldı. Beş katlı binanın 3. katında mahsur kalan boya ustası Musap Celo ve Cihat Celo'nun kurtarılması için 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdivenini iskeleye uzatarak mahsur kalan işçileri kurtardı. - ADIYAMAN