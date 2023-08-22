Adıyaman'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir inşaatta çalışan 26 yaşındaki bir işçi, doğum gününden bir gün sonra iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

İnşaat işçisi doğum gününden 1 gün sonra hayatını kaybetti

Doğum gününden sonra inşaattan düşerek öldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da inşaat işçisi doğum gününden bir gün sonra iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaata demir iskele kuran Irak uyruklu 26 yaşındaki Mufeed Najmuldeen Qkasım Kharmanle isimli işçi çıktığı iskelede dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi Mufeed Najmuldeen Qkasım Kharmanle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kharmanle, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan hayatını kaybeden Kharmanle'in 21 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya geldiği ve dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.