Adıyaman'da İncir Toplamak İçin Ağaca Çıkan Kadın Düştü

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde incir toplamak için ağaca çıkan bir kadın, dengesini kaybederek düştü. Sağlık durumu iyiye giden kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, incir toplamak için ağaca çıkan kadın düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkan Asiye K., incir topladığı esnada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaşanan olay sonrası yakınları durumu 112 acil çarı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asiye K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ADIYAMAN