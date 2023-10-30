Adıyaman'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde bulunan bir evin birinci katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Alitaşı Cami yan kısmında bulunan Süleyman D'ye ait 2 katlı evin 1.katında yangın meydana geldi. Evin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangından yükselen dumanları fark eden ev sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleler sonucunda alevleri söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN