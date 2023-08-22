Adıyaman'da İkametin Odunluğunda Yangın Çıktı

Adıyaman'da, bir ikametin odunluk kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluk kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2779 Sokak içerisinde bulunan Aziz A'ya ait ikametin odunluğunda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede odunluğu sardı. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN