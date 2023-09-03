Adıyaman'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı
Adıyaman'da Karaağaç Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü yakınlarında Faruk L. idaresindeki 02 BJ 081 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanan aracın sürücüsü Faruk L. yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam