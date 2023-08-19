Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahta- Diyarbakır kara yolu 23. kilometrede, E.Ç. idaresindeki 55 AEC 170 plakalı hafif ticari araç ile T.Ş'nin kullandığı 72 AL 055 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Yaşam