Adıyaman'da Göksu Çayı'nda Genç Boğuldu
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Adıyaman'da serinlemek için Göksu Çayı'na giren 17 yaşındaki genç, gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar yardım istedi. Dalgıç ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç, sudan çıkarıldıktan sonra öldüğü belirlendi.
Adıyaman'da serinlemek için Göksu Çayı'na giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Göksu Çayı'na giren Muhammed Salih Durmuş (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı vatandaşlar çaya girerek Durmuş'u sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Durmuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Yaşam