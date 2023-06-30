Adıyaman'da Göksu Çayı'nda Genç Boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için Göksu Çayı'na giren 17 yaşındaki genç, gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar yardım istedi. Dalgıç ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç, sudan çıkarıldıktan sonra öldüğü belirlendi.