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Adıyaman'da Genç Boğuldu

Adıyaman'da Genç Boğuldu

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suya giren 17 yaşındaki genç akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suya giren 17 yaşındaki genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kahta Çayı'na giren Süleyman Gerez (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak bir saat süren arama kurtarma sonucunda dalgıç ekipleri tarafından gencin cesedine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Gerez'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Jandarma Adıyaman Yaşam Haberler

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