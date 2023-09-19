Adıyaman'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen Enes Pınarbaşı yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından tören sona erdi

Törene Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN