Adıyaman'da Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde piknik yapan Suriye uyruklu genç, Fırat Nehri'ne girerek boğuldu. Olay sonrası yapılan müdahalede genç hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.
Kızılin köyü mevkisinden geçen Fırat Nehri kıyısında piknik yapan Suriye uyruklu Cemal Allov (18), serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra Cemal Allov'un gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Allov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Yaşam