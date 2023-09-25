Adıyaman'da evlere yakın bölgede çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında bulunan evlere yakın bölgede anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkuya neden olan yangın, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN