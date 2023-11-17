Adıyaman'da elektrik trafosuna giren yılan doğaya salındı
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Adıyaman'ın Erdem Caddesi'nde kaldırımda fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak elektrik trafosundan çıkarıldı. Yılan, kent merkezinden uzakta doğaya salındı.
Adıyaman'da elektrik trafosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Erdem Caddesi'nde kaldırımda yılan fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, yılanın elektrik trafosuna girdiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmasıyla trafoda yakalanan yılan, kent merkezinden uzakta doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam