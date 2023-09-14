Adıyaman'da ekskavatör devrildi, operatör yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir taş ocağında meydana gelen kazada, ekskavatör devrilerek operatörü sıkıştırdı. Operatör, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen bir ekskavatörün içerisinde sıkışarak yaralanan operatör, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü yakınlarında bulunan bir taş ocağında Şehmuz A. idaresindeki ekskavatör, kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada operatör Şehmuz A. bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde Şehmuz A. bulunduğu yerden çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şehmuz A. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN