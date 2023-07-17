Adıyaman'da Duş Alan Genç Kız Elektrik Akımına Kapıldı

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında çadırda yaşayan depremzede olduğu öğrenilen genç kız, duş aldığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından fark edilen olayın ardından sağlık ekipleri çağrıldı ve genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, duş aldığı sırada elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında çadırda yaşayan depremzede olduğu öğrenilen Cabir H. isimli genç kız duşa girdiği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç kızın yakınları durumu fark ederek sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cabir H., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN