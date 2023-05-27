Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Recep Salan idaresindeki 02 ABD 337 plakalı motosiklet, Taşlıyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan Salan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.