Adıyaman'da Dereye Giren Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Merkez Binevler mevkisinde dereye giren Suriye uyruklu genç, suda çırpınarak kayboldu ve polis dalgıç ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da serinlemek için dereye giren genç suda boğularak yaşamını yitirdi.

Merkez Binevler mevkisi Kırkgöz Bölgesi'nde dereye giren Suriye uyruklu Ali Bektaş (16), bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis dalgıç, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Suya dalış yapan polis dalgıç ekipleri kısa sürede Ali Bektaş'a ulaştı. Hareketsiz bir şekilde sudan çıkarılan gencin öldüğü belirlendi. Bektaş'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN