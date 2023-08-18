Adıyaman'da depremzedeler konteyner ve prefabrik kentlere yerleştirildi

6 Şubat depreminin hemen ardından Adıyaman'da çadır kentlere yerleştirilen 'hak sahibi' depremzedelerin tamamı konteyner veya prefabrik kentlere yerleştirildi.

Adıyaman'da çadır kentlerin yerini konteyner ve prefabrik kentler aldı. Hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı prefabrik ve konteyner kente yerleştirildi. Yabancı uyruklular ise daha önce Şanlıurfa karayolu üzerinde kurulan yeni yaşam alanına taşınmaya başladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, basın mensuplarıyla bir toplantı yaparak 6 Şubat depreminin ardından gelinen süreç hakkında açıklamada bulundu. Polis evinde açıklamada bulunan ve basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Osman Varol, "17 bin 115 tane ailemiz geçici barınma merkezlerimizde ki ünitelerimizde yani prefabrik veya konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. Bir taraftan da bitirdikçe, kurulum yaptıkça, alt yapılarını ve eşyalarını tamamladıkça diğer vatandaşlarımızı bu konteynerlere almaya devam ediyoruz. Burada şunu özellikle söyleyeyim, asıl hak sahiplerinin konteynerlere yerleştirilmesi bitti. KYK yurtlarını boşalttık, okul pansiyonlarımızı boşalttık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda kalan depremzede vatandaşımız kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çadır kentte kalan vatandaşımız yok. Kamu tesislerinde kalan vatandaşımız yok. Özel durumu gerekçesiyle, hastalık için, köyden beldeden gelmiş, burada bir yerlerde misafir olanları söylemiyorum. Bu konuda istediğimiz noktaya getirdik. Ama hala şehrimizde üç tane çadır kentimiz var. Burada da Suriyeliler var. Suriyeliler için de daha önce göç dalgası başladığı dönemde yapılan Şanlıurfa yolundaki kamp alanını belirledim. O kamp alanında hazırlıklar yapıldı. Üç gündür onları da oraya taşıyoruz" dedi.

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