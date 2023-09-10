Adıyaman'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkımı Adıyaman'da devam ediyor. Ekipler, çevresinde önlem alarak iş makineleriyle binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor ve enkazlar döküm alanlarına taşınıyor. Ayrıca, toz taşınımını engellemek için sulama işlemleri de gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı yapılıyor.
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.