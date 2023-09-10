Adıyaman'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkımı Adıyaman'da devam ediyor. Ekipler, çevresinde önlem alarak iş makineleriyle binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor ve enkazlar döküm alanlarına taşınıyor. Ayrıca, toz taşınımını engellemek için sulama işlemleri de gerçekleştiriliyor.