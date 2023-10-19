Adıyaman'da depremde hasar gören bina yıkıldı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, depremde ağır hasar gören 3 katlı bina, iş makinesiyle yıkıldı. Binanın yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve yıkım kararı verilen 3 katlı bina, iş makinesiyle yıkıldı. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.