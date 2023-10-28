Adıyaman'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılan binaların molozları enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Ayrıca, toz taşınımını engellemek için sulama işlemleri de sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.