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Adıyaman'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılan binaların molozları enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Ayrıca, toz taşınımını engellemek için sulama işlemleri de sürüyor.