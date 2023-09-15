Adıyaman'da deprem mağduru kiracılar konteyner talep ediyor

Adıyaman'da yaşanan yıkıcı deprem sonrasında ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarılan kiracılar, çadırda yaşamaktan zorlanıyor ve konteyner talep ediyor. Kiracılar, barınma sorunlarının çözülmesini istiyor.

- 18.00

Çadırlarda kalan kiracılar konteyner talep ediyor

Kiracılar, mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor

ADIYAMAN - Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da, kirada kaldıkları evlerinin hasar görmesi ve ev sahipleri tarafından evlerden çıkarılarak çadırda yaşayan kiracılar, konteyner talep ederek mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yine binlerce binanın hasar aldığı Adıyaman'da, birçok kiracı da evlerinden çıkmak zorunda kalarak bulundukları adreslerin yakınlarındaki sokaklarda, caddelerde, parklarda ve boş arazilerde çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Aylardır çadır kentlerde yaşadıklarını dile getiren ve her hangi bir kira desteği ile konteyner desteği alamadıklarını belirten kiracılar, çadırlarda yaşamanın artık güçleştiğini ve kurdukları çadırlarında valilik tarafından kaldırıldığını dile getirerek barınma sorunlarına çözüm aradıklarını dile getirdi.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında bulunan boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan aileler, yetkililerden yardım beklediklerini ve barınacak yerlerinin olmamasına rağmen çadırlarının valilik tarafından kaldırılmak istenildiğini söyledi.

Mağdur olan aileleri ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çadırları kaldırılmak istenilen kiracıların barınma sorununun biran önce halledilmesi gerektiğini, konteyner kentlere yerleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Abdurrahman Tutdere, "Depremzedelerin mağduriyetleri devam ediyor. Konteyner sorunu özellikle devam ediyor. Barınma sorunu bir türlü çözülemedi. Buradaki aileler depremden bu yana buradaki çadırlarda yaşıyorlar ama bugün aldığımız habere göre, bu çadırların sökülmesi talimatı gelmiş. Bu çadırları sökmek basit, bu insanları taşımak ve barınma sorunlarını çözmek gerekiyor. Bu sorunlar sadece çadırları sökmekle çözülmüyor. Burada yaşayan insanlar nereye gidecekler ve nerede barınacaklar. Bizler buradan yetkilileri bu sorunun çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz" dedi.

Çadırlarda kalan vatandaşlar ise, "Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Bizler aylardır burada çadırlarda yaşıyoruz ve gidecek yerlerimiz yokken çadırlarımızı kaldırmak istiyorlar. Barınacak yerimiz yok, ne konteyner verildi nede kira yardımı yapıldı bizler oldukça mağduruz" diye konuştular.

(CK-LO-BA-Y)