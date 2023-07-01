Adıyaman'da çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ayşenur Toprak (15) ve Hasan Kırmızı (11), serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki çaya girdi. Toprak ile Kırmızı'nın aniden gözden kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkarılan Toprak ve Kırmızı, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.