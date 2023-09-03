Adıyaman'da çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da çamlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da çamlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan çamlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kuru otların yanması ile başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çam ağaçlarına sıçradı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak döndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı alanda bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN